Правительство восточной Ливии хочет прекратить добычу и экспорт нефти - Bloomberg

Правительство восточной части Ливии, где находится наибольшее количество запасов нефти страны, заявило, что прекратит добычу и экспорт ресурса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Нефть марки Brent подскочила на 3% до отметки более 81 доллара за баррель после того, как восточные власти заявили, что "форс-мажорные обстоятельства" распространяются на все месторождения, терминалы и нефтяные объекты.

Компания Waha Oil Co., которая поставляет нефть на крупнейший экспортный терминал страны - Эс-Сидер, заявила, что начнет постепенно сокращать поставки.

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Глубокие политические разногласия на востоке и западе Ливии, несмотря на соглашение о прекращении огня до 2020 года, часто приводят к боям и блокадам, направленным против самого ценного ресурса страны - нефти.

Ливия находится на крупнейших известных залежах нефти в Африке, но добыча пострадала после десятилетия политических распрей.

Столкновения между вооруженными группами, лояльными к различным группировкам или отдельным лицам, являются обычным делом, что иногда приводит к закрытию ключевых нефтяных месторождений, пишет агентство.

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В прошлом месяце страна добывала в общей сложности около 1,15 миллиона баррелей нефти в день, согласно данным, собранным агентством Bloomberg.

С тех пор крупнейшее нефтяное месторождение страны под названием Шарара, из которого ежедневно добывалось почти 270 000 баррелей, остановилось. На востоке страны расположен бассейн Сирт, где находится большая часть ливийских нефтяных запасов и четыре нефтеэкспортных терминала страны.

Справка. Ливия политически разделена между Востоком и Западом. Международно признанное правительство в столице Триполи не контролирует восточные территории страны.

Напомним:

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти в июне упали до 17,7 млрд долл, минимума за 3 года.

Саудовская Аравия получила на 1 млрд долл больше, чем ожидалось ранее, от продажи доли в нефтедобывающей компании Aramco.

Экономическая правда.