Саудити отримали на мільярд доларів більше від продажу частки свого нафтогіганта

Саудівська Аравія отримала на $1 млрд більше, ніж очікувалося раніше, від продажу частки в нафтовидобувній компанії Aramco.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Згідно з повідомленням, уряд отримав загалом $12,35 млрд від вторинного розміщення акцій. Минулого місяця він продав 0,64% акцій Aramco за ціною 27,25 ріалів за акцію.

Стабілізаційний період тривав 30 днів після завершення продажу акцій, але жодних стабілізаційних торгів не відбулося.

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Раніше Aramco заявляла, що в результаті розміщення акцій було залучено щонайменше $11,2 млрд, а остаточна сума залежала від того, чи викупить Merrill Lynch якісь акції протягом стабілізаційного періоду.

Нагадаємо:

Saudi Aramco робить ставку на те, що двигун внутрішнього згоряння буде існувати "дуже, дуже довго" і тому придбала 10% акцій виробника ДВЗ — компанії Horse Powertrain.

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Іноземні інвестори зможуть купити близько 60% від пропозиції купівлі 0,7% найбільшої нафтової компанії світу Aramco, в рамках угоди з продажу акцій на суму 11,2 млрд дол.

Економічна правда.