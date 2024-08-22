Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до трирічного мінімуму

Доходи королівства від продажу нафти в червні впали до 17,7 млрд дол, мінімуму за 3 роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до найнижчого рівня за останні три роки через падіння цін і рішення королівства обмежити видобуток.

За даними головного статистичного органу країни, в червні виручка від поставок сирої нафти і нафтопродуктів впала до 17,7 млрд дол. Це більш ніж на 9% менше, ніж у річному обчисленні, і приблизно на 12% менше, ніж у травні.

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Доходи від продажу нафти залишаються вирішальними для Саудівської Аравії, фактичного лідера картелю ОПЕК і найбільшого світового експортера нафти. Ці кошти підтримують прагнення спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана трансформувати економіку за допомогою величезних інвестицій у все - від електромобілів до напівпровідників і футболу.

Його просуванню перешкоджає падіння притоку нафтодоларів з 2022 року, коли вторгнення Росії в Україну призвело до того, що нафта злетіла до позначки понад 120 дол за барель. У той час - принаймні протягом кількох місяців - Саудівська Аравія заробляла на експорті нафти 1 млрд дол щодня.

Зараз Brent торгується на рівні 76 дол, що на 6,2% нижче цього року, в основному через побоювання щодо уповільнення економічного зростання в США та Китаї.

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Нагадаємо:

Саудівська Аравія отримала на 1 млрд дол більше, ніж очікувалося раніше, від продажу частки в нафтовидобувній компанії Aramco.