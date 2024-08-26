В Украине начали выращивать компонент для производства пороха

Хлопчатник Фото с открытых источников

В марте этого года правительство начало проект выращивания хлопчатника - компонента для производства пороха.

Об этом сообщает пресс-служба Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины.

Отмечается, что компонент для пороха выращивают в нескольких регионах страны на 10 экспериментальных полях.

"Результаты экспертизы после сбора урожая должны показать, пригодно ли украинское сырье для изготовления взрывчатых веществ", - отметили в ассоциации.

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В то же время заместитель председателя ассоциации оборонной промышленности Сергей Высоцкий отметил, что глобальный дефицит пороха ограничивает возможности стран-поставщиков удовлетворить растущие потребности Украины.

"Компании нашей Ассоциации могут увеличить производство боеприпасов различных калибров, включая 122-мм и минометные, вдвое. Однако для этого нужны стабильные поставки порохов и взрывчатых веществ. Сейчас таких постоянных поставок нет", - подчеркнул Высоцкий.

В пресс-службе добавили, что для увеличения производства боеприпасов в Украине возможно только при условии обеспечения стабильных поставок пороха или создания собственного производства.

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Справка. Хлопчатник используется в производстве хлопковой целлюлозы и изготовленной из нее нитроцеллюлозы - ключевых компонентов для изготовления взрывчатки и пороха.

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Напомним:

Экспорт нитроцеллюлозы из Китая в РФ - материала двойного назначения, который можно использовать для производства боеприпасов - резко вырос с тех пор, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину.

У Украины есть стратегическая потребность выращивать хлопок как сырье для импортозамещения, а также для переработки и обеспечения внутренних потребностей. Для этого предлагается создать и развивать хлопковый кластер в Одесской области.

Экономическая правда.