У Мінагрополітики пропонують створити бавовняний кластер на Одещині

В України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб. Для цього пропонується створити і розвивати бавовняний кластер в Одеській області.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

За словами першого заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, для цього необхідно прийняти відповідний закон, який би дозволив завозити в Україну насіння бавовника для розвитку галузі.

Нагадаємо:

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Бавовна необхідна для виробництва нітроцелюлози, яку використовують у артилерійських снарядах.

Європейські оборонні підрядники попереджають, що залежність від китайської бавовни, яка використовується в поросі для боєприпасів, загрожує їхній здатності розширювати виробництво на тлі спроб підтримати перевантажену українську армію.

За даними Центру міжнародної торгівлі, на Китай припадає майже половина світової торгівлі бавовняною целюлозою. Найбільшими імпортерами матеріалу є Німеччина, Швеція та Бельгія.

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Економічна правда