Мировые оборонные гиганты ожидают рекордных прибылей из-за удвоения заказов

Крупнейшие 15 оборонных компаний мира ожидают удвоения потока заказов до конца 2026 года, до 52 млрд долл.

Об этом сообщает Financial Times.

15 крупнейших оборонных компаний рассчитывают на удвоение потока заказов в ближайшие 3 года благодаря увеличению заказов на новое оружие от правительств из-за роста геополитической напряженности.

Ведущие 15 оборонных подрядчиков прогнозируют свободный денежный поток в размере 52 млрд долл в 2026 году, что почти вдвое больше, чем в конце 2021 года.

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Отмечается, что пять крупнейших оборонных подрядчиков США ожидают денежного потока в 26 млрд долл до конца 2026 года, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года.

Ожидается, что на пятерку крупнейших оборонных компаний США придется половина заказов, а среди европейских лидеров будут - BAE Systems, Rheinmetall и Saab.

Европейские оборонные гиганты получили новые контракты на поставку боеприпасов и ракет, ожидают увеличения денежного потока более чем на 40%.

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Индустрия выигрывает от резкого увеличения военных расходов, поскольку правительства повышают свои бюджеты в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и обострение ситуации на Ближнем Востоке и в Азии.

В США последние законы о помощи Украине, Тайваню и Израилю предусматривают почти 13 млрд долл на производство оружия для пяти крупнейших оборонных компаний - Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing и General Dynamics - и их поставщиков.

В Великобритании Минобороны выделило 7,6 млрд стерлингов на военную помощь Украине в течение последних трех лет, включая пополнение запасов.

Несмотря на прогнозы о сохранении высоких оборонных расходов в ближайшие годы, аналитики также не исключают уменьшения количества новых заказов после завершения войны в Украине.

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Напомним:

Акции оборонных компаний падают после сообщений о том, что Германия решила сократить военную помощь Украине.

Немецкий оборонный гигант приобретет американского производителя военных гусеничных систем Loc на фоне рекордного роста на рынке вооружений после вторжения России.