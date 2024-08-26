Со знаком "минус": в "Укрэнерго" откорректируют прогнозы по отключениям электроэнергии
Прогнозировать влияние массовой атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев пока сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать.
Так считает советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".
"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", - сказал он на брифинге в Медиа-центре Украины в Киеве.
При этом он обратил внимание, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений, поскольку в этот период минимум нагрузки на энергосистему, и доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии.
"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", - пояснил Бойко.
По его словам, сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗП для энергетиков, но надо понять ее последствия атаки и скорректировать планы.
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