Со знаком "минус": в "Укрэнерго" откорректируют прогнозы по отключениям электроэнергии

Прогнозировать влияние массовой атаки россиян на энергосистему в понедельник на возможность бесперебойного энергоснабжения в течение следующих двух месяцев пока сложно, но очевидно, что планы по подготовке к зиме придется корректировать.

Так считает советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", - сказал он на брифинге в Медиа-центре Украины в Киеве.

При этом он обратил внимание, что при отсутствии ударов по энергосистеме до конца октября не планировалось больших ограничений, а то и вообще таких ограничений, поскольку в этот период минимум нагрузки на энергосистему, и доступной мощности с учетом активной ремонтной кампании должно было хватить для бесперебойного обеспечения электроэнергии.

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"Совершенно очевидно, что по результатам атаки необходимо будет проанализировать состояние энергосистемы, изменения, которые, безусловно, будут носить знак "минус", и, соответственно, скорректировать планы по подготовке к зиме", - пояснил Бойко.

По его словам, сегодняшняя атака не снимает задачу успешной подготовки к ОЗП для энергетиков, но надо понять ее последствия атаки и скорректировать планы.

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