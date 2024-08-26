В "Укрэнерго" рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света

Аварийные отключения света могут быть связаны с мерами по поддержанию энергосистемы или с возможными повреждениями энергообъектов.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга.

"Такие меры (аварийные ограничения света - ЭП) могут вызываться как превентивными шагами, так и повреждением энергооборудования. Давайте дождемся обследования после завершения воздушной тревоги и энергетики выйдут с официальным релизом с ситуацией в энергетике и сроками восстановления", - сказал он.

По его словам, ракетно-дроновая атака охватила всю территорию Украины. Атака произошла на регионы, где располагалось большое количество энергообъектов.

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Напомним:

"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.

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Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункты несокрушимости" по всему городу.

Под прицелом ракетной атаки врага оказалась энергетика, ситуация сложная.

Экономическая правда.