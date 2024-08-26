В "Укрэнерго" рассказали, с чем могут быть связаны аварийные отключения света
Аварийные отключения света могут быть связаны с мерами по поддержанию энергосистемы или с возможными повреждениями энергообъектов.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга.
"Такие меры (аварийные ограничения света - ЭП) могут вызываться как превентивными шагами, так и повреждением энергооборудования. Давайте дождемся обследования после завершения воздушной тревоги и энергетики выйдут с официальным релизом с ситуацией в энергетике и сроками восстановления", - сказал он.
По его словам, ракетно-дроновая атака охватила всю территорию Украины. Атака произошла на регионы, где располагалось большое количество энергообъектов.
Напомним:
"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
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Экономическая правда.