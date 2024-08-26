В Запорожской области возник пожар на объекте энергоинфраструктуры
Понедельник, 26 августа 2024, 10:58 -
В Запорожской области в результате российской атаки возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там поднялся пожар. Информация о последствиях уточняется", - отметил Федоров.
Напомним:
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Утром 26 августа Россия совершила массированную атаку по Украине. В Ровенской области целью врага стал объект энергетической инфраструктуры.
Во Львовской области враг также атаковал энергообъекты, из-за чего возникли перебои со светом.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация в энергетике сложная. "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
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