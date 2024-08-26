В Украине вводят экстренные отключения света
Понедельник, 26 августа 2024, 09:06 -
"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - подчеркнули в ДТЭК.
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В некоторых районах Киева возникли перебои с энергоснабжением, столичные власти говорят, что это связано с ситуацией в общеукраинской энергосети.
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