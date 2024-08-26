В Ровенской области враг ударил по одному из энергетических объектов
Утром 26 августа Россия совершила массированную атаку по Украине. В Ровенской области целью врага стал объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
"Сегодня утром Ровенщина потерпела удар врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры… Обесточены населенные пункты в Ровенском районе", – отметил он.
Кроме того, в жилом доме повредило окна. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара.
Коваль подчеркнул, что человеческих жертв нет.
Напомним:
Во Львовской области враг также атаковал энергообъекты, из-за чего возникли перебои со светом.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация в энергетике сложная. "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.