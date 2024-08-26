В Ровенской области враг ударил по одному из энергетических объектов

Утром 26 августа Россия совершила массированную атаку по Украине. В Ровенской области целью врага стал объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Сегодня утром Ровенщина потерпела удар врага. Целью стал объект энергетической инфраструктуры… Обесточены населенные пункты в Ровенском районе", – отметил он.

Кроме того, в жилом доме повредило окна. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий удара.

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Коваль подчеркнул, что человеческих жертв нет.

Напомним:

Во Львовской области враг также атаковал энергообъекты, из-за чего возникли перебои со светом.

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По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ситуация в энергетике сложная. "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.