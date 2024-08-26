Из-за проблем в энергосистеме в Киеве развернут "Пункти незламності"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункти незламності" по всему городу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть "Пункти незламності" по городу Киеву", – говорится в сообщении КГВА.

Попко подчеркнул, что энергетики работают, чтобы вернуть свет.

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Напомним:

В результате массированных российских обстрелов 26 августа "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

Из-за отключения света в Киеве и Житомире возникли проблемы с водоснабжением.

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