Все разделы
Укр / Рус

Из-за проблем в энергосистеме в Киеве развернут "Пункти незламності"

Понедельник, 26 августа 2024, 10:07 - Анастасия Дячкина

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, в Киеве развернут "Пункти незламності" по всему городу.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть "Пункти незламності" по городу Киеву", – говорится в сообщении КГВА.

Попко подчеркнул, что энергетики работают, чтобы вернуть свет.

Реклама:

Напомним:

В результате массированных российских обстрелов 26 августа "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

Из-за отключения света в Киеве и Житомире возникли проблемы с водоснабжением.

Реклама:
Киев энергетика
Реклама:
Материалы по теме
В Киеве и других городах возникли проблемы с водоснабжением 26 августа 2024, 09:26
В Киеве за неуплату аренды отсудили 5 млн у фирмы, которая прикрывалась "МакДональдзом" 24 августа 2024, 13:03
Стало известно, когда запустят движение поездов метро между "Лыбедской" и "Демеевской" в Киеве 23 августа 2024, 20:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте