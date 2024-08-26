В Киеве и в Житомире возникли проблемы с водоснабжением
Понедельник, 26 августа 2024, 09:26 -
В Киеве из-за отключения света возникли перебои с водоснабжением.
Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.
По его словам, проблемы с водоснабжением есть на правом берегу столицы.
В "Киевводоканал" уточнили, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.
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"Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения", - добавили в предприятии.
Аналогичная ситуация возникла и в Житомире. "В результате обесточивания города из-за ракетной атаки, приостановлено водоснабжение Житомира", – сообщили в "Житомирводоканал".
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