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В Киеве и в Житомире возникли проблемы с водоснабжением

Понедельник, 26 августа 2024, 09:26 - Анастасия Дячкина

В Киеве из-за отключения света возникли перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

По его словам, проблемы с водоснабжением есть на правом берегу столицы.

В "Киевводоканал" уточнили, что водоснабжение отсутствует в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.

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"Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения", - добавили в предприятии. 

Аналогичная ситуация возникла и в Житомире. "В результате обесточивания города из-за ракетной атаки, приостановлено водоснабжение Житомира", – сообщили в "Житомирводоканал".

Киев Житомир энергетика вода война
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