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"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы, пригородные электрички задерживаются

Понедельник, 26 августа 2024, 09:44 - Анастасия Дячкина

"Укрзализныця" вывела резервные тепловозы для обеспечения движения поездов дальнего сообщения, пригородное движение электропоездов осуществляется с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В связи с масштабной атакой врага есть несколько обесточений в разных регионах. Выведены резервные тепловозы, все поезда дальнего сообщения продолжат движение", – говорится в сообщении.

В УЗ также уточнили, что пригородное движение электропоездов пока тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах. В то же время City Express в Киеве и Днепре курсируют по графику.

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Все отклонения от графика можно посмотреть на портале "Укрзализныци".

Напомним:

В результате массированных российских обстрелов 26 августа "Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.

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Из-за отключения света в Киеве и Житомире возникли проблемы с водоснабжением.



Укрзализныця война энергетика
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