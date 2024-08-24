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В результате ракетного обстрела повреждена территория энергообъекта

Суббота, 24 августа 2024, 11:55 - Владимир Туник-Фриз

В результате российского обстрела с 23 на 24 августа повреждения получила территория энергетического объекта в центральной части страны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Центральный регион: в результате ракетного обстрела повреждена территория энергетического объекта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на востоке после ночного обстрела повреждено оборудование на одной из подстанций, а на юго-востоке - воздушная линия. Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 528 населенных пунктов.

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При этом, за сутки энергетикам удалось запитать 12 269 потребителей.

Напомним:

23 августа атомный энергоблок на 1 ГВт подключен к энергосистеме Украины после досрочного планового ремонта.

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Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу с 25 августа из-за профицита мощности в энергосистеме.

Экономическая правда

энергетика Минэнергетики электроэнергия
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