Коллекцию часов Медведчука выставили на аукционы - АРМА

Коллекция часов Виктора Медведчука, оцененная в 10,6 млн грн, выставлена на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

"Коллекция наручных часов государственного изменника Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена на Prozorro.Продажи. АРМА реализует часы госизменника, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Среди самых дорогих лотов:

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"Breguet 4416К" - оценен в более чем 1,8 млн грн

"Patek Philippe" - оценен в более чем 1,2 млн грн

"Dolce & Gabbana" - оценен почти в 1 млн грн

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, "Москва Кремль" - в 17,5 тыс. грн.

Отмечается, что каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций.

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Аукционы будут продолжаться 14 дней.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющих и оценщиков для трех заводов, спортивной базы и жилой недвижимости, принадлежавших Медведчуку.

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.

Экономическая правда.