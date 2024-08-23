Коллекцию часов Медведчука выставили на аукционы - АРМА
Коллекция часов Виктора Медведчука, оцененная в 10,6 млн грн, выставлена на онлайн-аукционы в системе Prozorro.Продажи.
Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.
"Коллекция наручных часов государственного изменника Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена на Prozorro.Продажи. АРМА реализует часы госизменника, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн", - говорится в сообщении.
Среди самых дорогих лотов:
- "Breguet 4416К" - оценен в более чем 1,8 млн грн
- "Patek Philippe" - оценен в более чем 1,2 млн грн
- "Dolce & Gabbana" - оценен почти в 1 млн грн
Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, "Москва Кремль" - в 17,5 тыс. грн.
Отмечается, что каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.
После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций.
Аукционы будут продолжаться 14 дней.
Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющих и оценщиков для трех заводов, спортивной базы и жилой недвижимости, принадлежавших Медведчуку.
15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.
Экономическая правда.