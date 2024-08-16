АРМА шукає оцінювачів та управителів для низки активів Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителів та оцінювачів для трьох заводів, спортивної бази та житлової нерухомості, що належали Медведчуку.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"АРМА оголошує конкурси на відбір оцінювачів та управителів для трьох заводів у Львівській області та у столиці, спортивної бази в Київській області, трьох квартир та житлового будинку в Києві, які належали держзраднику", - йдеться в повідомленні.

Так, оголошено конкурсний відбір управителя спортивною базою "Жовтень", що розташована в Обухівському районі Київської області.

Реклама:

Також обиратимуть на конкурсі управителя для трьох квартир, житлового будинку, земельної ділянки, розташованих у Києві.

Всі активи передані в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 1 квітня 2022 року.

Нагадаємо:

Реклама:

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.

Оцінювач ТОВ "PolonEX" оцінив у понад 10,6 млн гривень 20 колекційних годинників, які раніше належали державному зраднику Віктору Медведчуку.