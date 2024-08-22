"Укрзализныця" объяснила нехватку билетов дефицитом вагонов: когда он станет критическим

Нехватка железнодорожных билетов вызвана большим количеством пассажиров - около 100 тысяч ежедневно - на фоне дефицита вагонов.

Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям АО "Укрзализныця" Александр Шевченко.

"Этим летом железная дорога везет 100 000 человек в день, и уже наверняка каждый сталкивался со случаем, когда за желаемым билетом надо было погоняться. Да, мы даем мониторинг, автовыкуп, пересадки, хабовые сообщения, вращаем вагоны дважды в сутки с максимальным коэффициентом эффективности - но это не устраняет фундаментальную проблему. Дефицит вагонов", — написал Шевченко.

Он пояснил, что вагоны теряют из-за боевых действий, ими возят эвакуированных, раненых, приоритетные организованные группы (прежде всего детей из прифронтовых зон), мировую дипломатию, а также остальных пассажиров.

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По его прогнозам, к 2028 году дефицит вагонов станет критическим.

"Дефицит вагонов мы испытываем уже сейчас, а в 2028 году - при существующих темпах выбытия/устаревания/уничтожения - он рискует стать критическим. То есть шанс найти билет на Львов у вас будет условно 30%. Моделирование такой себе оптимистичности", - говорится в сообщении.

В УЗ рассчитывают, что ослабить дефицит позволит соглашение с Кореей, которое дает "зеленый свет" на закупку еще 20 Интерсити.

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Шевченко прогнозирует, что уже через два года украинцы смогут ездить новыми скоростными поездами.

Напомним:

"Укрзализныця" с 6 сентября назначает на постоянной основе курсирование поезда Интерсити+ между Киевом и Одессой.

Корея профинансирует закупку 20 поездов Hyundai для Украины.

Экономическая правда.