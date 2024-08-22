"Укрзалізниця" з вересня запускає постійний Інтерсіті+ між Києвом та Одесою

"Укрзалізниця" з 6 вересня призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, поїзд №763/764 вирушатиме з Києва по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.

Реклама:

"Квитки будуть в продажі у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Hyundai для України

Реклама:

Економічна правда