"Укрзалізниця" з вересня запускає постійний Інтерсіті+ між Києвом та Одесою
Четвер, 22 серпня 2024, 14:50 -
"Укрзалізниця" з 6 вересня призначає на постійній основі курсування поїзда Інтерсіті+ між Києвом та Одесою.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням, поїзд №763/764 вирушатиме з Києва по середах, пʼятницях та неділях о 14:56 та прибуватиме до Одеси о 22:28.
У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме з 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6:10 та прибуватиме до столиці о 13:49.
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"Квитки будуть в продажі у застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - зазначили в компанії.
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Економічна правда
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