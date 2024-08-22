Всі розділи
Укр / Рус

Корея профінансує закупівлю 20 поїздів Hyundai для України

Четвер, 22 серпня 2024, 14:13 - Олексій Артемчук

Рада ратифікувала угоду, яка надасть кредитні кошти для розширення рухомого складу "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Верховна Рада у середу, 21 серпня, ратифікувала рамкову угоду між урядом України та Кореї щодо кредитів на суму 2,1 млрд дол для відновлення й розвитку економіки. З цих грошей планують профінансувати програму з розширення рухомого складу "Укрзалізниці".

Програма закупівлі 20 електропоїздів класу Інтерсіті+ від виробника Hyundai вже отримала схвальну оцінку від експертів, залучених корейським Фондом економічного розвитку та співпраці.

Реклама:

"Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Надалі Кабмін має узгодити деталі проєкту й угоди, після чого її підпишуть.

За попередніми домовленостями, загальна вартість програми складатиме близько 450 млн дол, включно із сервісним обслуговуванням поїздів протягом пʼяти років. Поставлення поїздів планується протягом 18-24 місяців після підписання угоди.

Реклама:

Корейський Фонд економічного розвитку та співпраці надасть для України пільгові умови кредитування. Зокрема, загальний термін складатиме до 40 років, а виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розраховує закупити ще 20 потягів "Інтерсіті" за 400 млн дол до 2028 року.

Укрзалізниця Hyundai Південна Корея
Реклама:
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" через Prozorro Market докупила пофарбоване дизпаливо у "Укрнафти" 21 серпня 2024, 17:38
УЗ ще відновлює енергосистему компанії після російських ударів цього тижня 15 серпня 2024, 13:50
З 1 вересня "Укрзалізниця" припинить продаж квитків на старому сайті 15 серпня 2024, 12:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті