Правительство выделило почти полмиллиарда на энергооборудование для Бурштына и Добротвора

На внеочередном заседании правительства выделили более 470 млн грн на обеспечение резервного теплоснабжения двух населенных пунктов. Речь идет о Бурштыне на Ивано-Франковщине и Добротворе на Львовщине.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В результате масштабных ракетных ударов в этих городах были существенно повреждены единственные производители тепла для жилых домов и учреждений социальной сферы.

Чтобы обеспечить надлежащее прохождение отопительного сезона выделяем средства из резервного фонда, за которые местные власти смогут закупить и установить дополнительное энергетическое оборудование", - рассказал Шмыгаль.

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Кроме того, правительство выделяет Херсонской ОГА 107 млн грн из резервного фонда для проведения необходимых работ.

"За эти средства будет восстановлено водоснабжение в трех населенных пунктах, что обеспечит питьевой водой более 5 тыс. человек", - сообщил премьер-министр.

Напомним:

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Бурштынская теплоэлектростанция на Ивано-Франковщине, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению, заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

При этом в компании "ДТЭК Энерго" уверяют, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.