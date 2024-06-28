Бурштынская ТЭС после российских обстрелов не подлежит восстановлению

Бурштынская теплоэлектростанция на Ивано-Франковщине, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению.

Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По словам Онищук, россияне атаковали ТЭС более 12 раз.

"Уже определенный период времени мы уже понимаем, что восстановлению Бурштынская ТЭС не подлежит, она очень сильно разрушена", - говорит Онищук.

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Чиновница добавила, что из-за разрушения электростанции город Бурштын зимой может остаться без тепла и горячей воды. Городу уже согласовали выделение 6 котельных для социальных объектов и населения.

Напомним:

В октябре 2022 года два энергетических объекта ДТЭК попали под обстрелы РФ. Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что один из пострадавших объектов ДТЭК - это Бурштынская тепловая электростанция.

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Ранее в этом же месяце, во время массовых российских обстрелов по территории Украины, четыре ракеты попали в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

Экономическая правда.