В ДТЭК заявили, что все электростанции подлежат восстановлению, но работы займут годы

В компании "ДТЭК Энерго" уверяют, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.

Об этом заявил генеральный директор компании Ильдар Салеев в Facebook.

По его словам, на сегодня в компании даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно. Россияне атаковали ТЭС "ДТЭК Энерго" более 180 раз. В целом потеряно 90% мощностей.

"Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов", - пояснил Салеев.

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Убытки по предварительным оценкам компании достигают 350 млн долл и только в этом году на ремонты ТЭС пойдет 4 млрд грн средств "ДТЭК Энерго". "Это наш минимальный план, что мы можем успеть сделать в этом году. Наши специалисты по всему миру ищут запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить", – подчеркнул Салеев.

Он также добавил, что из соображений безопасности информацию о восстановлении ТЭС не разглашают.

Напомним:

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Недавно руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что Бурштынская теплоэлектростанция, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению.