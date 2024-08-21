Повышение налогов увеличит готовность доноров поддерживать Украину - глава миссии МВФ

Готовность международных партнеров Украины к продолжению поддержки будет выше с утверждением анонсированного правительством налогового пакета.

Так считает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Гэвин Грей, пишет "Интерфакс-Украина".

Прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину: с утверждением анонсированного правительством налогового пакета настроений к продолжению поддержки будет больше, подчеркнул Грей.

Он считает, что это будет для них свидетельством стараний государства приобрести большую самодостаточность и независимость от внешней помощи, учитывая значительные расходы в среднесрочной перспективе.

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По его словам, поддержку международных доноров, реструктуризацию коммерческого долга и повышение налогов стоит рассматривать как единый пакет нацеленный на результат - эффективно ликвидировать дефицит финансирования.

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Напомним:

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Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект с повышением ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Экономическая правда.