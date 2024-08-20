Доходы крупнейших украинских компаний выросли почти на 20%: какие отрасли впереди

Большие 1000 украинских предприятий в прошлом году получили чистый доход в сумме почти 7,2 трлн грн, что на 19,4% больше, чем в 2022-м, когда он составлял 6 трлн грн.

Об этом говорится в исследовании финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

Большинство этих компаний традиционно относятся к отраслям топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплекса и сосредоточены в столичном регионе.

Самыми многочисленными секторами крупного бизнеса являются: пищевая промышленность (139 компаний), нефтегазовый сектор (115), электроэнергетика (104), сельское хозяйство (97). Более чем по 50 компаний среди топ-1000 предприятий по доходам действует в таких секторах, как оптовая и розничная торговля и машиностроение.

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Лидером по объему доходов остается нефтегазовый сектор с показателем в 1,2 трлн грн (16,8% от общих доходов), за ним следует электроэнергетика с 15,9%. Однако оба сектора претерпели снижение удельного веса в общем доходе по сравнению с прошлым годом.

YouControl

Третью позицию занимает розничная торговля, которая нарастила свою долю до 10,6%, обогнав пищевую промышленность (8,2%) и сельское хозяйство (7,1%).

Стоит отметить, что IT-сектор впервые за много лет снизил свою долю в доходах крупного бизнеса, уменьшившись с 1,3% до 1,1%. Это связано со стагнацией экспорта компьютерных услуг и сокращением количества IT-специалистов.

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Напомним:

За первое полугодие 2024 года выручка сети ресторанов McDonaldʼs в Украине выросла на 44% и достигла 7,8 миллиарда гривен, а прибыль - на 82%.

По результатам первого полугодия 2024 года три украинские компании корпорации Roshen нарастили свои выручки.

Экономическая правда.