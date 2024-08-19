Cкільки коштів генерують компанії Roshen Порошенка-молодшого: статистика

За результатами першого півріччя 2024 року три українські компанії корпорації Roshen наростили свої виторги.

Про це свідчать дані YouControl, пише Forbes Ukraine.

Так, основна компанія групи, "Кондитерська корпорація "Рошен", за цей період збільшила виторг майже на 15% до 15,8 млрд грн, а прибуток зріс на 13% до 2,9 млрд грн.



Київська кондитерська фабрика "Рошен" також наростила виторг на 11% – до 648,2 млн грн, однак її прибуток впав майже на 92% – приблизно до 5 млн грн проти 59,5 млн грн у першому півріччі 2023 року.



Реклама:

Бісквітний комплекс "Рошен" у першому півріччі 2024 року не вийшов у плюс: виторг знизився на 41% до 161 млн грн, а підприємство перейшло зі статусу прибуткового до збиткового з втратами 59,7 млн грн.

Вінницька кондитерська фабрика зменшила виторг на 1% до 1,16 млрд грн та залишилася збитковою з втратами у 45,1 млн грн за січень-червень цього року.



Кременчуцька кондитерська фабрика "Рошен" скоротила виторг на 9% до 208,7 млн грн, а її прибуток зменшився на 80% до 3,1 млн грн.



Реклама:

Вінницький молочний завод "Рошен", який є основним постачальником сировини для фабрик корпорації, збільшив виторг на 10% до 1,9 млрд грн, а прибуток - на 7% до 122 млн грн.

Довідка. Кінцевий бенефіціар юридичних осіб Roshen – Олексій Порошенко, син Петра Порошенка. Загалом Порошенко-молодший володіє близько 40 українськими компаніями, свідчать дані "Опендатабот".

Нагадаємо:

Лідери переробної промисловості України у 2023 році збільшили дохід на 23%. Понад третину у цій сфері заробили компанії з групи СКМ Ріната Ахметова, а найбільший чистий прибуток отримав Roshen Олексія Порошенка.

Економічна правда.