Мережа McDonaldʼs в Україні наростила прибуток на 82%: статистика
За перше півріччя 2024 року виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс на 44% і досяг 7,8 мільярда гривень, а прибуток - на 82%.
Про це йдеться у даних YouControl, пише Forbes Ukraine.
Прибуток компанії суттєво збільшився — на 82% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 874,8 мільйона гривень.
Для порівняння, за перше півріччя 2023 року McDonaldʼs отримав 5,4 мільярда гривень виторгу та 479,8 мільйона гривень прибутку.
У першій половині 2024 року компанія закрила на реконструкцію ресторан біля Центрального залізничного вокзалу в Києві та відкрила новий заклад у Чернівцях.
Наразі мережа McDonaldʼs в Україні нараховує близько 100 ресторанів.
Нагадаємо:
За результатами першого півріччя 2024 року три українські компанії корпорації Roshen наростили свої виторги.
Економічна правда.