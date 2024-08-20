Мережа McDonaldʼs в Україні наростила прибуток на 82%: статистика

За перше півріччя 2024 року виторг мережі ресторанів McDonaldʼs в Україні зріс на 44% і досяг 7,8 мільярда гривень, а прибуток - на 82%.

Про це йдеться у даних YouControl, пише Forbes Ukraine.

Прибуток компанії суттєво збільшився — на 82% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, досягнувши 874,8 мільйона гривень.

Для порівняння, за перше півріччя 2023 року McDonaldʼs отримав 5,4 мільярда гривень виторгу та 479,8 мільйона гривень прибутку.

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У першій половині 2024 року компанія закрила на реконструкцію ресторан біля Центрального залізничного вокзалу в Києві та відкрила новий заклад у Чернівцях.

Наразі мережа McDonaldʼs в Україні нараховує близько 100 ресторанів.

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За результатами першого півріччя 2024 року три українські компанії корпорації Roshen наростили свої виторги.

Економічна правда.