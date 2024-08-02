В Австрии объявили об отсутствии зависимости от российского газа

Австрийская энергетическая группа OMV больше не является зависимой от российского газа.

Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на интервью APA генерального директора OMV Альфреда Штерна.

Энергетическая группа OMV, из Австрии, больше не является зависимой от российского газа и сможет обеспечить своих клиентов в случае прекращения газового транзита через Украину.

"Мы уже более двух лет работаем над диверсификацией наших источников газа и транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от поставок со стороны "Газпрома". Мы можем обеспечить всех наших контрактных клиентов, даже если российский газ не будет поступать. У OMV уже нет этой зависимости", - сказал Штерн.

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Также директор заверил, что OMV значительно сократила объемы природного газа, которые покупаются у "Газпрома", по сравнению с теми, что были до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он отметил, что компания OMV будет настаивать на строгом соблюдении российским "Газпромом" условий контракта.

При этом, по контракту российский концерн должен поставлять газ на словацко-австрийскую границу, поэтому если Украина не продлит контракт на транзит газа с "Газпромом", то последний не сможет выполнять контракт с OMV уже с нового года.

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Общение между OMV и "Газпромом" сейчас происходит преимущественно через юристов, с несколькими процессами в арбитражных судах.

Напомним:

Чистый убыток головной компании РФ ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. убытков за январь-июнь 2023 года.

Чистая прибыль "Новатэка" в первом полугодии 2024 года выросла на 120% по сравнению с прошлым годом.