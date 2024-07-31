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Збитки російського "Газпрому" зросли майже вдвічі 

Середа, 31 липня 2024, 11:46 - Віктор Волокіта

Чистий збиток головної компанії РФ ПАТ "Газпром" за російськими стандартами бухгалтерської звітності (РСБЗ) у першому півріччі 2024 року становив 480,64 млрд руб. після 255 млрд руб. збитків за січень-червень 2023 року.

Про це пише видання enkorr з посиланням на звітність компанії. 

"Газпром" розраховує дивіденди з консолідованого прибутку групи за міжнародними стандартами (МСФЗ), куди, крім газового бізнесу, також входить нафтовий, енергетичний та СПГ-дивізіони. 

Дивідендна політика передбачає коригування дивідендної бази на негрошові статті.

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Зростання збитків російської газової монополії здебільшого зумовлено скороченням постачань газу в Європу, тоді як операційні витрати компанії залишаються високими.

Нагадаємо:

Постачання природного газу у Європу російським енергетичним гігантом "Газпромом" 2023 року скоротилися на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

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Економічна правда

Газпром газ Росія війна
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