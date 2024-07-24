Прибуток газового гіганта РФ "Новатек" зріс більш ніж удвічі до 4 мільярдів доларів

Чистий прибуток "Новатеку" в першому півріччі 2024 року зріс на 120%, порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що чистий прибуток найбільшого російського виробника зрідженого природного газу "Новатек" в першому півріччі цього року склав 3,95 млрд дол, що на 120% більше, ніж торік, завдяки зростанню виручки і видобутку.

У повідомленні додають, що видобуток вуглеводнів за січень-червень зріс до 1,82 млн барелів нафтового еквіваленту на добу з 1,78 млн барелів роком раніше.

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