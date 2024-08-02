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Японские акции потерпели самое большое падение за почти 40 лет

Пятница, 2 августа 2024, 16:52 - Алексей Артемчук
 
getty images

Фондовый индекс Nikkei, объединяющий крупнейшие компании Японии, упал более чем на 2 000 пунктов, что стало вторым по величине падением в истории.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

В пятницу фондовый индекс Nikkei упал более чем на 2000 пунктов, что стало вторым по величине падением в истории, после "Черного понедельника 1987 года.

Сообщается, что это произошло на фоне падения мировых рынков, вызванного опасениями относительно рецессии в США после более слабых, чем ожидалось, экономических данных.

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Акции распродавались по всему миру после падения предыдущего дня, поскольку настроения еще больше ухудшились, а недавнее повышение курса иены к доллару также стимулировало распродажу акций автомобильной и электронной промышленности, связанной с экспортом.

Индекс Nikkei Stock Average, состоящий из 225 компаний, снизился на 2 216,63 пункта, или на 5,81%, с уровня 35 909,70 пунктов в четверг, что является самым низким показателем с 26 января. 

Широкий индекс Topix упал на 166,09 пунктов, или 6,14%, до 2 537,60, самого низкого уровня закрытия с 1 февраля.

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Пятничное падение Nikkei стало вторым по величине однодневным падением с 20 октября 1987 года, когда индекс упал на 3836 пунктов на следующий день после обвала фондового рынка "черного понедельника".

Напомним:

Японии потратила на поддержку иены за последний месяц 5,5 трлн иен (36,6 млрд долл).

Районы с ядерными и возобновляемыми источниками энергии станут центрами, вокруг которых будет сосредотачиваться промышленность.

Япония фондовый рынок акции
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