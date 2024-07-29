Японія буде концентрувати промисловість в районах зі значною кількістю енергії

Райони з ядерними та відновлюваними джерелами енергії стануть центрами, навколо яких буде зосереджуватись промисловість.

Про це повідомляє NHK.

З метою реалізації безвуглецевого суспільства та розвитку ефективної мережі передачі електроенергії прем'єр-міністр Кісіда висловив намір прискорити розгляд нових систем підтримки та інших заходів для концентрації промисловості в районах з великою кількістю електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, атомної енергетики та інших джерел.

Повідомляється, що з метою досягнення при цьому економічного зростання уряд планує сформулювати нову національну стратегію протягом цього фінансового року.

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Заплановане розташування дата-центрів, які споживають багато електроенергії, знаходиться далеко від районів з великою кількістю відновлюваних джерел енергії, і що розвиток електромережі є проблемою.

Прем'єр-міністр Кісіда заявив: "Необхідно реалізувати ефективний і дієвий спосіб розміщення промисловості, наприклад, зосередити підприємства в районах, де постачається безвуглецева енергія, і з цього погляду ми прискоримо реалізацію нормативно-правових актів і систем".

Уряд планує продовжувати розглядати конкретні системи підтримки та законодавчі зміни, такі як субсидії, для залучення промисловості в райони з великою кількістю електроенергії з відновлюваних джерел та атомної енергетики.

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