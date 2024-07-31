Японія витратила понад 36 мільярдів доларів на підтримку єни: наслідки

Японії витратила на підтримку єни за останній місяць 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол).

Про це повідомляє Bloomberg.

Валютні інтервенції Японії на підтримку єни за останній місяць склали 5,5 трлн єн (36,6 млрд дол), оскільки уряд продемонстрував свою готовність протидіяти спекулянтам, які роблять ставки проти єни.рів.

Липнева інтервенція послідувала за аналогічними діями у квітні та травні, підкреслюючи прагнення уряду стримувати спекулянтів. Останні дії, схоже, допомогли переломити тенденцію до ослаблення єни, чому частково сприяло посилення спекуляцій на тему того, що різниця у відсоткових ставках між Японією та США почне скорочуватись.

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Після публікації даних курс єни до долара мало змінився після того, як протягом дня він зріс на 1,7%.

Протягом звітного періоду єна пережила два помітних зростання. Перше відбулося ввечері 12 липня після публікації слабших, ніж очікувалося, даних по інфляції в США, коли валюта різко зміцнилася по відношенню до долара з 161,58 до 157,44. Друга акція, ймовірно, відбулася наступного робочого дня, коли ієна подорожчала на цілих 0,9%.

Економічна правда

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