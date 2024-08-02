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США закупили трансформаторы для восстановления энергетики Украины

Пятница, 2 августа 2024, 15:54 - Артур Крыжный

Агентство США по международному развитию (USAID) закупило 18 автотрансформаторов для поддержки украинской энергосети.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"В то время, как Россия хладнокровно пытается уничтожить энергосеть Украины, мы настроены ее восстановить. USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки России, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев", - написала Бринк.

Напомним:

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Украинские производители продуктов питания получили генераторы от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Германии.

Европейский Союз предоставляет Украине 68 крупных генераторов для критической инфраструктуры.

Экономическая правда.

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энергетика
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