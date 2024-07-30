ООН та Німеччина надали 17 генераторів українським виробникам: охочих в рази більше

Українські виробники продуктів харчування отримали генератори від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно з повідомленням, ФАО за фінансової підтримки Німеччини розподілила 17 генераторів потужністю від 27 до 88 кВт серед виробників та переробників продуктів харчування із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.

Загалом ФАО отримала 395 заявок із дев’яти прифронтових областей України від виробників та переробників продуктів харчування, що мають потребу в додатковому джерелі електроенергії.

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Як йдеться у повідомленні, у межах ширшої ініціативи ФАО, Мінагрополітики та уряду Німеччини, планується надати 245 генераторів потужністю до 440 кВт малим і середнім підприємствам із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

"Своїх власників вже знайшли 114 генераторів, та ще 131 генератор планується роздати у найближчі тижні. Зокрема, їх отримають підприємства, що працюють у галузі тваринництва, переробки та виробництва базових продуктів харчування: хліба, м’яса, молока", - зазначили в міністерстві.

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Економічна правда