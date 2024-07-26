ЄС надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури
П'ятниця, 26 липня 2024, 15:19 -
Європейський Союз надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.
Про це повідомили у Представництва ЄС в Україні.
"На тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру, ЄС та гуманітарною програмою уряду Німеччини надають 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
У Представництві ЄС в Україні також зазначили, що серед інших і місто Покровськ, яке отримає допомогу для забезпечення теплопостачання своїм мешканцям.
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Нагадаємо:
У Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.
Економічна правда
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