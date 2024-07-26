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ЄС надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури

П'ятниця, 26 липня 2024, 15:19 - Віктор Волокіта

Європейський Союз надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Представництва ЄС в Україні.

"На тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру, ЄС та гуманітарною програмою уряду Німеччини надають 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні. 

У Представництві ЄС в Україні також зазначили, що серед інших і місто Покровськ, яке отримає допомогу для забезпечення теплопостачання своїм мешканцям.

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Нагадаємо: 

У Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Економічна правда

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ЄС Україна енергетика інфраструктура
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