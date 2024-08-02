Турция ратифицировала соглашение о "торговом безвизе" с Украиной

Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года.

Об этом сообщает издание Daily News Hurriyet.

Соглашение было подписано еще 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил его и приложения к нему только 1 августа этого года, пишет издание.

Объем двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил 7,3 млрд долларов, сообщил 1 августа министр торговли Омер Болат.

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Он подчеркнул, что ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период. Болат отметил, что Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.

"Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года", - добавил он.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.

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Напомним:

Украина и Норвегия согласовали возможность продолжения перевозок без разрешений.

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Экономическая правда.