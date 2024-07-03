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"Транспортний безвіз" між Україною та Норвегією було продовжено

Середа, 3 липня 2024, 13:07 - Олексій Артемчук

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Україна і Норвегія погодили можливість виконання перевезень українськими перевізниками без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Зазначається, що у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію "транспортного безвізу" з Норвегією на триваліший термін.

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"Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн.", – повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощення вантажних перевезень можливе для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище. 

Повідомляється, що під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

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Нагадаємо:

Перевізники, які працюють на умовах "транспортного безвізу" в країнах Євросоюзу (ЄС), мають повернути всі фури в Україну до 10 липня, щоб оновити документи відповідно до нових вимог.

Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.

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