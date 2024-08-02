Украина сократила импорт электроэнергии после трех месяцев рекордных поставок

Украина сократила импорт электроэнергии в июле на 2% по сравнению с июнем. До этого Украина три месяца подряд наращивала импорт.

Об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что Украина сократила импорт электроэнергии в течение июля на 2% по сравнению с июнем до 837 800 МВт-ч.

До этого Украина три месяца подряд наращивала импорт. В июне был импортирован рекордный объем электроэнергии - 858 300 МВт-ч, что на 91% больше объемов предыдущего месяца. В мае рекордный месячный объем импорта электроэнергии составил 448 000 МВт-ч. В апреле также был рекорд импорта электроэнергии - 225 000 МВт-ч.

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За июль поставки выросли только из Венгрии, на 5,5% и из Польши, на 10%. По остальным направлениям (Словакия, Молдова, Румыния) импорт электроэнергии сократился.

Сообщается, что наибольшую долю в структуре импорта продолжает занимать Венгрия - 45%, на втором месте - Польша (19%), третьем - Румыния (18%).

По расчетам ExPro, средняя почасовая мощность импорта в июле составила 1126 МВт, средний показатель за месяц составил 1308 МВт.

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В сообщении добавляют, что экспорт электроэнергии в июле отсутствовал.

Напомним:

Вместо данных об экспорте электроэнергии, который отсутствует, украинцам манипулятивно демонстрируют трансграничные перетоки, которые не влияют на энергосистему Украины.

Украина в четверг импортирует рекордное количество электроэнергии - 35 ГВт-ч, что на 1 ГВт больше, чем в рекордную среду 3 июля.