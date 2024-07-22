Енергетики спростували міф про продаж електроенергії з України у Європу

Замість даних про експорт електроенергії, який відсутній, українцям маніпулятивно демонструють транскордонні перетоки, які не впливають на енергосистему України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" з посиланням на слова голови правління компанії Володимира Кудрицького.

Так, зазначається, що замість даних щодо комерційного експорту (який повністю відсутній з травня 2024 року) людям маніпулятивно демонструють сторінку ENTSO-E з даними про фізичні транскордонні перетоки й транзит електроенергії у межах європейської енергосистеми.

"Вони (псевдоблогери - ЕП) або не розуміють, або спеціально замовчують той факт, що українська енергосистема є частиною європейської й з Румунії в Україну може йти транзит електроенергії до інших країни. Це не міняє ніяк баланс енергії в нашій енергосистемі", - заявив Володимир Кудрицький.

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Він підкреслив, цей транзит відбувається тому, що електроенергія не знає про існування державних кордонів і вона "мандрує" мережами так, щоб це було найбільш ефективно з погляду втрат енергії, - обирає маршрут по якому є найменший опір.

Нагадаємо:

За червень 2024 року в Україну було імпортовано більшу кількість електроенергії, ніж за весь 2023 рік. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років.

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Економічна правда.