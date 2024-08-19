"Укрэнерго" завершает свою часть работ по защите энергообъектов от дронов

"Укрэнерго" финализирует строительство первой очереди антидроновой защиты высоковольтного оборудования на 41 объекте компании.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что еще на 22 объектах компании строительство завершает Госагентство по восстановлению и развитию инфраструктуры

По словам компании, защитные железобетонные конструкции выдерживают прямой удар "шахедов", которые являются наиболее опасными для объектов высоковольтной сети, и защищают оборудование от обломков ракет.

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Защитные сооружения уже построены на большинстве подстанций. По расчетам, повреждения в результате дроновых ударов по объектам системы передачи электроэнергии без защитных сооружений были бы в 5-6 раз больше.

Финансирование проекта по строительству антидроновой защиты полностью обеспечили за счет международных финансовых организаций. В то же время "ни одной гривны" из бюджета Украины на строительство не тратили.

Напомним:

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Ранее бывший председатель Госагентства по восстановлению Мустафа Найем отчитывался, что фортификационные сооружения на всех объектах выдержали прямые и косвенные удары во время массированной рэкетной и дроновой атаки 22 марта по энергосистеме Украины, обеспечив полную защиту автотрансформаторов и электрического оборудования.

Как писала ЭП, когда речь идет о миллиардах на защиту энергетических объектов, то это не касается электростанций, поскольку защитить их условными саркофагами, как на Чернобыльской АЭС, невозможно.

Экономическая правда.