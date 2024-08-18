Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь

Беспрецедентная DDOS-атака на monobank продолжается уже третий день. В банк поступило более 5,5 миллиардов запросов. На кибератаку обратил внимание Amazon Web Services.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Атака началась в пятницу 16 августа. Тогда за три часа атаки, в monobank поступило миллиард запросов.

На третий день кибератаки, по словам Гороховского, помощь в отражении предложили украинские спецслужбы.

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"К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - отметил соучредитель monobank.

Напомним:

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Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отражать ее.

Экономическая правда