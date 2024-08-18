Третий день масштабной кибератаки на monobank: спецслужбы предложили помощь
Беспрецедентная DDOS-атака на monobank продолжается уже третий день. В банк поступило более 5,5 миллиардов запросов. На кибератаку обратил внимание Amazon Web Services.
Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Атака началась в пятницу 16 августа. Тогда за три часа атаки, в monobank поступило миллиард запросов.
На третий день кибератаки, по словам Гороховского, помощь в отражении предложили украинские спецслужбы.
"К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - отметил соучредитель monobank.
Напомним:
Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отражать ее.
Экономическая правда