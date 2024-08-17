В воскресенье отключений электроэнергии не прогнозируют

В воскресенье 18 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Завтра 18 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме энергетики сообщат дополнительно.

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В "Укрэнерго" призывают не включать мощные приборы одновременно с 18:00 до 23:00.

Напомним:

Улучшение ситуации со светом стало возможным благодаря завершению ремонтов на двух АЭС и снижению температуры.

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Украина на следующей неделе может вернуться к применению графиков отключений электроэнергии из-за жаркой погоды и, как следствие, роста ее потребления.

При условии отсутствия новых обстрелов, следующие три месяца Украина может пройти в энергобалансе - с минимальными ограничениями света.

Экономическая правда