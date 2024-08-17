Украина и Гватемала продолжат переговоры по свободной торговле

Украина и Гватемала продолжат работу по подписанию Соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Во время встречи в Доминиканской республике президент Гватемалы Бернардо Алеваро и первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко договорились о продолжении работы по подписанию Соглашения о свободной торговле.

Гватемала является одним из крупнейших сторонников Украигни в Латинской Америке.

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Напомним:

После открытия Украинского морского коридора за год более 2300 судов зашло в черноморские порты Украины. Грузооборот составил более чем 64 млн тонн.

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

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Экономическая правда