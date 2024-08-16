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Шмигаль назвав три складові позитивної роботи морського коридору

П'ятниця, 16 серпня 2024, 13:09 - Віктор Волокіта

Після відкриття Українського морського коридору за рік більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг склав більш ніж 64 млн тонн. 

Про це повідомив прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Крім того, за його словами, майже 44 млн тонн зернових було експортовано з України.

Шмигаль також зауважив, що все це мало позитивний вплив на різні галузі  економіки та на економіку загалом.що українські експортери наростили обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Країна вийшла на довоєнні показники експорту.

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За його словами, цей результат став можливим завдяки трьом речам.

"Перше і головне — це успішні дії наших Сил безпеки та оборони в Чорному морі.

Друге — це унікальна ініціатива зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку ми робимо разом з міжнародними страховими компаніями.

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Третє — це відновлення української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток", - зазначив Шмигаль. 

Нагадаємо: 

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня 2023 року.

10 серпня 2023 року Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Вже у січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору.

Економічна правда

Шмигаль експорт війна
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