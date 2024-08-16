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Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников

Пятница, 16 августа 2024, 17:27 - Алексей Артемчук
 

Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% сотрудников - правительство приняло изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Компании, которые предоставляют телеком-услуги, а именно интернет-провайдеры и мобильные операторы, смогут бронировать до 100% сотрудников.

"Обеспечить украинцев стабильной связью и интернетом во время войны - наш приоритет. Для этого нужны люди, которые будут питать генераторы, заменять аккумуляторы на станциях и оперативно восстанавливать связь после очередных российских обстрелов энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении Минцифры.

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Из главных требований к компаниям - у всех предприятий должен быть статус критически важного и они должны выполнять требования НЦУ. 

"Ранее уже приняли решение, чтобы стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом. Одно из них - обновили требования НЦУ. Бронирование работников мобильных операторов и интернет-провайдеров - еще один необходимый шаг, чтобы операторы и провайдеры могли выполнять эти требования, а украинцы всегда оставались на связи", – добавляют в сообщении. 

Напомним:

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Кабмин внес изменения в постановление №76, согласно которым предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Также вводится бронирование через портал "Дія".

Через портал "Дія" предприятия уже забронировали около 160 тысяч работников.

Минцифра мобильная связь интернет правительство
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