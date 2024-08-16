АРМА ищет оценщиков и управляющих для ряда активов Медведчука

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ищет управляющих и оценщиков для трех заводов, спортивной базы и жилой недвижимости, принадлежавших Медведчуку.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"АРМА объявляет конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех заводов во Львовской области и в столице, спортивной базы в Киевской области, трех квартир и жилого дома в Киеве, которые принадлежали госизменнику", - говорится в сообщении.

Так, объявлен конкурсный отбор управляющего спортивной базой "Жовтень", расположенной в Обуховском районе Киевской области.

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Также будут выбирать на конкурсе управляющего для трех квартир, жилого дома, земельного участка, расположенных в Киеве.

Все активы переданы в управление АРМА на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 апреля 2022 года.

Напомним:

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15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.

Оценщик ООО "PolonEX" оценил в более 10,6 млн гривен 20 коллекционных часов, которые ранее принадлежали государственному изменнику Виктору Медведчуку.