Годинники Медведчука оцінили у 10 мільйонів: найдешевший - "Москва Кремль"

Оцінювач ТОВ "PolonEX" оцінив у понад 10,6 млн гривень 20 колекційних годинників, які раніше належали державному зраднику Віктору Медведчуку.

Про це повідомила голова Національного агентства з управління активами (АРМА) Олена Дума.

Найдорожчі годинники – "Breguet 4416K" (18,6 млн грн) та "Patek Philippe" (1,27 млн грн).

За даними Олени Думи, годинник "Москва Кремль" отримав найнижчу оцінку – всього 17,4 тис. грн.

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Водночас, придбаний Медведчуком автомобіль "MAYBACH" вже реалізується на Прозорро.Продажі. Збір документів для участі в аукціоні триватиме до 14 серпня.

Авто 2003 року випуску.

Нагадаємо:

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало в управління земельні ділянки у Києві, якими володіли Віктор Медведчук та Тарас Козак.

Економічна правда