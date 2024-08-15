Сеть магазинов "Аврора" покупает у Dragon Capital логистический комплекс под Киевом

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 15 августа разрешил ООО "Выгодная покупка" приобрести единый имущественный комплекс, который принадлежит ООО "Вест Гейт Логистик".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ в Facebook.

Как отмечает liga.net, ООО "Выгодная покупка" зарегистрировано в феврале 2017 года в поселке Опошня Полтавской области. Основной вид деятельности компании - розничная торговля в неспециализированных магазинах.

Учредителем ООО "Выгодная покупка" является кипрская компания "Авроритейл Инвестментс Лимитед", а конечным бенефициарным владельцем - сооснователь сети мультимаркетов "Аврора" Лев Жиденко. Сеть сейчас насчитывает более 1400 магазинов в Украине и 25 в Румынии.

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При этом "Вест Гейт Логистик" основана в мае 2006 года в селе Стоянка Бучанского района и находится в собственности компании New Ukraine PE Holding, которая входит в группу компаний Dragon Capital Томаша Фиалы.

Отмечается, что это один из крупнейших складских комплексов под Киевом площадью около 97 тыс. кв. м. В 2022 году он был почти полностью разрушен российскими войсками.

Dragon Capital в августе 2016 года получила разрешения АМКУ на покупку "Ист Гейт Логистик" и "Вест Гейт Логистик", которые управляют одноименными складскими комплексами класса "А", у девелоперской компании GLD Invest Group (Австрия).

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В мае 2021 года владелец компании Dragon Capital Томаш Фиала купил 100% корпоративных прав издания "Украинская правда". Редакция подписала с владельцем редакционное соглашение, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.

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Напомним:

Группа компаний Dragon Capital заявила, что официально завершила процесс выхода из состава акционеров Arricano Real Estate PLC, управляющей крупными торгово-развлекательными центрами в Украине.