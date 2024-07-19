Dragon Capital продала долю в Arricano, которая управляет четырьмя украинскими ТРЦ

Группа компаний Dragon Capital заявила, что официально завершила процесс выхода из состава акционеров Arricano Real Estate PLC, управляющей крупными торгово-развлекательными центрами в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital.

"Этот завершающий шаг стал результатом недавней сделки, по которой Arricano Real Estate PLC выкупил свои акции у Dragon Capital.

Отныне обе компании смогут сосредоточиться на своих независимых стратегических целях и дальнейшем развитии", - говорится в сообщении.

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Arricano Real Estate PLC владеет крупными киевскими ТРЦ "РaйОN", "Проспект" и Sky Mall, а также City Mall в Запорожье и "Солнечная Галерея" в Кривом Роге.

В мае 2021 года владелец компании Dragon Capital Томаш Фиала купил 100% корпоративных прав издания "Украинская правда". Редакция подписала с владельцем редакционное соглашение, с содержанием которого можно ознакомиться здесь.

Напомним:

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Сообщалось, что в марте 2014 года в Симферополе открылся ТРЦ "Южная галерея", который построила Arricano. Аивостров тогда уже был оккупирован российскими войсками. После оккупации Крыма ТРЦ продолжил работать на полуострове. При этом основатель бенефициара Arricano Гиллар Тедер пытался скрыть свой бизнес на полуострове, писали "Крым.Реалии" в октябре 2021 года.

В конце 2023 года СНБО ввел санкции против заказчика строительства ТРЦ "Южная галерея" ООО "Вояж-Крым". Тогда же, по данным Dragon Capital, в СМИ начала распространяться информация о том, что Arricano якобы продолжает работать во временно оккупированном Крыму.

"Компания Arricano не работает в Крыму и, соответственно, я не владею никакими долями компаний, которые имеют бизнес в Крыму", - заявил тогда гендиректор и владелец Dragon Capital Томаш Фиала. По его словам, незначительный миноритарный пакет в размере 12,5% акций не позволяет ему влиять на принятие решений в Arricano. Тогда Фиала заявил, что готов на выход из Arricano даже на невыгодных условиях.

В марте 2024 года Arricano Real Estate PLC и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции у Dragon Capital.

Экономическая правда